В Сети раскритиковали «дизельную сделку»: США милостиво разрешили России спасти экономику страны, убивающей русских

Вчера возникла абсолютно новая, и даже неожиданная реальность для многих геополитических игроков, а также Украины — США и Россия выступили как партнёры в разрешении своих насущных проблем.
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