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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Аршавин о Бориско в ЦСКА: «Это подготовка к завершению карьеры Акинфеева. Через одну‑две игры он встанет в ворота»

Бывший форвард сборной России Андрей Аршавин отреагировал на переход голкипера Максима Бориско из «Балтики» в ЦСКА.

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