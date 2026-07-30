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Количество сделок с частными домами в Алтайском крае за год снизилось "почти незаметно"

Количество сделок с частными домами в Алтайском крае за год снизилось "почти незаметно"

А вот в Республике Алтай данный показатель упал весьма значительно Алтайский край вошел в топ-20 российских регионов, где на рынке жилья доля сделок с частными домами составляет 25% и более, сообщает "Циан".

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