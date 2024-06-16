Русская весна
MainНовостиАналитика/МненияЭкономика
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Русская весна

115 447 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Eduard
    Да,в камере хоть "сидели",макароны кущали,а теперь "лежат"!СРОЧНО: Сотрудник...
  • Eduard
    А мы предлогаем отправить на Украину "помогающим" ей!В Германии предло...
  • Eduard
    Не нужна? Азачем у власти. Это второй человек в стране.Смойся тогда если не нужна.Бред какой-то!В твиттере начали...

Террористы ИГИЛ захватили заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

Террористы ИГИЛ захватили заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

Утром 16 июня в Ростове-на-Дону заключенные взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Группа состояла минимум из шести человек, часть из которых обвиняется по статье «Терроризм».

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх