Террористы ИГИЛ захватили заложников в СИЗО в Ростове-на-Дону — подробности (ФОТО, ВИДЕО)

Утром 16 июня в Ростове-на-Дону заключенные взяли в заложники двух сотрудников СИЗО. Группа состояла минимум из шести человек, часть из которых обвиняется по статье «Терроризм».
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