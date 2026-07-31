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Живая Кубань

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Кишечная палочка, мертвая рыба, отравленная вода и отписки: река в кубанской станице Динской продолжает гибнуть, а чиновники разводят руками

Кишечная палочка, мертвая рыба, отравленная вода и отписки: река в кубанской станице Динской продолжает гибнуть, а чиновники разводят руками

Кишечная палочка, мертвая рыба, отравленная вода и отписки: река в кубанской станице Динской продолжает гибнуть, а чиновники разводят рукамиВода в реке 2-й Кочеты, протекающей через Комсомольский парк в родной станице губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, заражена.

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