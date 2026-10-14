Победа Шрёдингера. Как все стороны украинского конфликта заранее готовят свою версию его итогов

Тема очередной смены настроений в Белом доме продолжает будоражить умы европейских союзников США. После так называемой дизельной сделки пришло время возмущаться отсутствием у Киева американских разведданных – вот уже вторую ночь подряд Вашингтон якобы не предупреждает Украину о пусках российской баллистики, — а заодно ограничением работы Starlink на скоростях свыше 160 км/час.