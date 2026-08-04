Любопытности и ...
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Любопытности и невероятности

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Нейроны сердца могут гасить стресс

Нейроны сердца могут гасить стресс

Некоторые из нервных клеток сердца смягчают стрессовые сигналы, идущие от перепуганного мозга. У сердца есть собственная нервная система, которая следит за механическим и биохимическим состоянием сердечной мышцы и регулирует её работу.

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