В Москве простились со сценаристом Юрием Арабовым

Церемония прощания и отпевания сценариста, писателя, заслуженного деятеля искусств Юрия Арабова, умершего 27 декабря на 70-м году жизни, завершилась в Москве в храме Святой Троицы Живоначальной, передает ТАСС.
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