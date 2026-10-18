Решение не ужесточать санкции против России полезно для мира. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп / Источник: (с) ИА Регнум«Многие из вас пока не знают, какое именно решение я принял, но мы во всем разберемся, и вы тоже узнаете.
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