Решение не ужесточать санкции против России полезно для мира. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп / Источник: (с) ИА Регнум«Многие из вас пока не знают, какое именно решение я принял, но мы во всем разберемся, и вы тоже узнаете.