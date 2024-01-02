В Steam выйдет хоррор на выживание, в котором персонажа может заживо съесть огр...

В Steam выйдет хоррор на выживание, в котором персонажа может заживо съесть огромная змеяКомпания-издатель DigiGhost и студия-разработчик Karel выпустят в Steam хоррор на выживание под названием DIGESTED, в котором геймерам предстоит убегать от огромной змеи.
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