Для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вышла еще одна русская ИИ-озвучка – она точно удивит ва...

Для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty вышла еще одна русская ИИ-озвучка – она точно удивит вас качествомВ то время пока у многих на слуху была ИИ-озвучка для Cyberpunk 2077: Phantom Liberty от MD Says, на которую даже ополчились актеры дубляжа, в декабре довольно незаметно прошел релиз другой ИИ-озвучки, которую выпустил пользователь… источник.