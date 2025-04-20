Военный корреспондент Дмитрий Стешин заявил о большой проблеме добровольцев, которые участвуют в специальной военной операции.
"Можете представить, что после СВО начнётся": Чиновники устроили страшное "шапито". Добровольцы оказались в ловушке
Комментарии
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ВС
Владимир Сергеев
А сейчас представьте, что начнется, когда такие ключевые места чиновников займут мигранты, диверсанты, пятая колонна.
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6 час.
ВУ
Варлам Устрялов
Пока не будет прямого контроля людей за властью, в стране продолжится беспредел быдла. почему быдло во власти, которое потворствует мутантым и прочим мразям всё не кончается? необходим инструмент не точечного, а всеобъемлющего контроля за ситуацией. Если власть не делает нормальное и всё необходимое для нормальных людей, значит: власти нет. И народу рано или поздно придётся снова, как и в октябре 1917 года, брать власть на себя. Разумеется, с обязательным отстрелом всех, кто прикидывается властью ныне и тех, кто пользуется отсутствием нормальной власти. Альтернативой может стать вариант, если работу чиновников оценивает НАРОД, а не какие-то вышестоящие, тоже чиновники. Например, это может делать специальный суд из выбранных по жребию людей из подчинённых конкретного чиновника.РОССИИ ПРОСТО НЕОБХОДИМ ПОСТОЯННЫЙ КОНТРОЛЬ ЛЮДЕЙ ЗА ЧИНОВНИКАМИ!
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4 час.
СМ
Сергей Михайлюк
Такие безобразия творятся еще с Ельцинских времен. После развала СССР многие русские, проходившие военную службу в Советской Армии на территориях Союзных республик а теперь уже независимых государств в Средней Азии, не могли в России получить российское гражданство. Для них - это превращалось в "хождения по мукам", чего не скажешь про современных мигрантов. Почему ГД не принимает закои
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2 час.
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