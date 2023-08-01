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NEWS.RU: Что такое Сувалкский коридор, куда выдвинулись бойцы из ЧВК «Вагнер»

NEWS.RU: Что такое Сувалкский коридор, куда выдвинулись бойцы из ЧВК «Вагнер»

Польский премьер Матеуш Моравецкий сообщил, что примерно 100 бойцов ЧВК «Вагнер» выдвинулись в сторону Сувалкского коридора.

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Комментарии
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АНГЕЛ АНГЕЛ
Что такое Сувалкский коридор, ну что так все мелочатся из за него... Вагнер просто придет на помощь притесняемым прибалтами русским и начнет там освободительное движение и освобождение Русских земель а вот через Сувалкский коридор будет пункт пропуска тех кто из них хочет жить в Европе, а не в России, да и нацикам с бандеровцами, криминалом, наркошами и т.д надо выход оставить с вооружением, пусть шорох в старушке наведут....
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