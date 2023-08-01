News.ru: Что такое Сувалкский коридор, куда выдвинулись бойцы ЧВК «Вагнер»

АНГЕЛ АНГЕЛ

Что такое Сувалкский коридор, ну что так все мелочатся из за него... Вагнер просто придет на помощь притесняемым прибалтами русским и начнет там освободительное движение и освобождение Русских земель а вот через Сувалкский коридор будет пункт пропуска тех кто из них хочет жить в Европе, а не в России, да и нацикам с бандеровцами, криминалом, наркошами и т.д надо выход оставить с вооружением, пусть шорох в старушке наведут....