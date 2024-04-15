Театр абсурда
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Театр абсурда

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МОК держит Исинбаеву в строгом ошейнике

МОК держит Исинбаеву в строгом ошейнике

Политнавигатор Олимпийскую чемпионку по прыжкам с шестом, россиянку Елену Исимбаеву до сих пор не исключили из комиссии спортсменов Международного олимпийского комитета (МОК) только потому, что она не поддержала СВО на Украине.

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