В России перестают работать даже пиратские копии программы для моделирования AutoCAD

Массовые проблемы у пользователей начались после запрета американским разработчиком AutoCAD — компанией Autodesk — продолжать пользоваться своими сервисами российским юрлицам, хотя официально о приостановке работы в России компания объявила еще в марте 2022 годаВ России перестали работать пиратские версии AutoCAD.
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