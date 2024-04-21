В Лондоне арестовали британца за нарушение закона о нацбезопасности в пользу России

Суд продлил пребывание под стражей подозреваемого до 10 маяПолиция Лондона арестовала британца по подозрению в нарушении положений закона о национальной безопасности за совершение действий, которые приносят выгоду России, сообщает газета The Sunday Times.
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