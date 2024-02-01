Речан просит парламент изменить список министерств

Пресс-служба правительства сообщает, что на основании Закона о правительстве, премьер-министр Дорин Речан запросил у парламента изменение списка министерств, и в связи с этим, предложил реорганизацию Министерства иностранных дел и европейской интеграции в Министерство иностранных дел.