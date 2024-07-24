Павший Дух.Жизнь — создатель всего, всеобъемлемая энергия. Ты можешь её увидеть, услышать и даже почувствовать в себе.
Жизнь..
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Павший Дух.Жизнь — создатель всего, всеобъемлемая энергия. Ты можешь её увидеть, услышать и даже почувствовать в себе.
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