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РИА "Новости": в ДНР заявили, что военные Украины пробуют покинуть Мариуполь в образе женщин

РИА "Новости": в ДНР заявили, что военные Украины пробуют покинуть Мариуполь в образе женщин

Командир батальона сил Донецкой народной республики (ДНР), майор Олег Кокарев беседе с агентством РИА "Новости" рассказал, что некоторые украинские военные пытаются покинуть Мариуполь, некоторые из них якобы делают это в женской одежде и обуви.

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