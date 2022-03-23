РИА "Новости": в ДНР заявили, что военные Украины пробуют покинуть Мариуполь в образе женщин

Командир батальона сил Донецкой народной республики (ДНР), майор Олег Кокарев беседе с агентством РИА "Новости" рассказал, что некоторые украинские военные пытаются покинуть Мариуполь, некоторые из них якобы делают это в женской одежде и обуви.