Росрыболовство задумалось о регулировании розничных цен на рыбу

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) совместно с Минпромторгом РФ и отраслевыми ассоциациями обсуждает возможность фиксации стоимости рыбы в рознице из-за опасений по поводу ее резкого подорожания, сообщает газета «Коммерсант».