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Росрыболовство задумалось о регулировании розничных цен на рыбу

Росрыболовство задумалось о регулировании розничных цен на рыбу

Федеральное агентство по рыболовству (Росрыболовство) совместно с Минпромторгом РФ и отраслевыми ассоциациями обсуждает возможность фиксации стоимости рыбы в рознице из-за опасений по поводу ее резкого подорожания, сообщает газета «Коммерсант».

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