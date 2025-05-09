Неожиданный ход Путина для Кадырова. Напряжение сохраняется. Путину высказаны все жалобы

«Временное перемирие»: как встреча Путина и Кадырова изменила расклад сил Глава Чечни Рамзан Кадыров подтвердил лояльность Владимиру Путину после закрытой встречи в Кремле, однако напряжённость в отношениях центра и Грозного сохраняется.