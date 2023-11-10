Биржи АТР завершили четверг ростом индексов

На рынках АТР в четверг наблюдалось преобладающее закрытие индексов в положительной зоне. Инвесторы приняли во внимание рекордную серию роста американских индексов, финал сезона отчетности, прошедшего лучше ожиданий и грядущую смену ультрамягкой политики Японии.
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