Махачкала для забайкальцев может стать ближе

Власти Забайкалья планируют расширить авиасообщение в регионе. Вице-премьер краевого правительства Алексей Гончаров рассказал депутатам комитета по промышленной политике о перспективах развития маршрутной сети воздушных перевозок, сообщили в пресс-службе краевого парламента.
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