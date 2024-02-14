Российские военнослужащие почтили память воинов-интернационалистов Хатлонской области в Таджикистане

Представители российского соединения почтили память минутой молчания, возложили венки и цветы к памятнику воинов-интернационалистов, павших при исполнении воинского долга во время вооруженного конфликта в Афганистане.
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