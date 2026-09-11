Четыре российских клуба смогут выступить в еврокубках в случае допуска в сезоне-2027/28

Четыре российских клуба смогут принять участие в еврокубковых турнирах сезона-2027/28, если Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отменит действующее отстранение российских команд.
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