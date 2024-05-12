Политолог Михайлов: Шойгу перерос Минобороны РФ

Политолог Александр Михайлов поделился сведениями о том, что ранее руководивший оборонным ведомством Российской Федерации Сергей Шойгу получил чрезвычайно большой опыт и по собственному профессионализму вышел за пределы занимаемой должности.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии