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Политолог Михайлов: Шойгу перерос Минобороны РФ

Политолог Михайлов: Шойгу перерос Минобороны РФ

Политолог Александр Михайлов поделился сведениями о том, что ранее руководивший оборонным ведомством Российской Федерации Сергей Шойгу получил чрезвычайно большой опыт и по собственному профессионализму вышел за пределы занимаемой должности.

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ВМ
Владимир Моргунов
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