Индонезия ведет переговоры с Россией для обеспечения энергобезопасности

Индонезия, в стремлении укрепить свою энергетическую безопасность, активно контактирует с Россией. Замминистра торговли Дья Роро Эсти Видья Путри подтвердила переговоры, а президент Прабово Субианто выразил интерес в российских ресурсах и удобрениях.