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Зеленский раскритиковал МОК за заявление о возможном допуске российских спортсменов к соревнованиям в нейтральном статусе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разочарован позицией Международного олимпийского комитета (МОК) относительно допуска российских спортсменов к международным стартам.

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