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Донецкая группа новостей

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Автоматизация и нейросети сильнее ударят по женской занятости — риск потерять работу у женщин почти вдвое выше, чем у мужчин, говорится в отчёте...

Автоматизация и нейросети сильнее ударят по женской занятости — риск потерять работу у женщин почти вдвое выше, чем у мужчин, говорится в отчёте ООН.

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