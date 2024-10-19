Ганчев призвал освободить Харьков, потому что это русский город

Виталий Ганчев, глава администрации Харьковской области, заявил, что Харьков должен быть освобожден.Глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев заявил, что Харьков должен быть освобожден, потому что это русский город.
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