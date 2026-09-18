Чтобы понравиться всем.

Какие инициативы партии вносили в Госдуму перед выборами В этом году депутаты Госдумы, по подсчетам “Ъ”, установили антирекорд по количеству внесенных во время летних каникул предвыборных инициатив, предложив в 2,5 раза меньше законопроектов, чем перед выборами 2021 года, и сразу в три раза — чем в 2016-м.
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