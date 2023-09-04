Личность обнаруженного в Финском заливе мужчины в покрывале установлена

Его убил мигрант, которого 30 января отправили на семь лет в колонию строгого режима. Курортному межрайонному следственному отделу ГСУ СК РФ по Петербургу удалось установить личность мёртвого мужчины, которого нашли в покрывале у 4 Северного форта.