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Личность обнаруженного в Финском заливе мужчины в покрывале установлена

Его убил мигрант, которого 30 января отправили на семь лет в колонию строгого режима. Курортному межрайонному следственному отделу ГСУ СК РФ по Петербургу удалось установить личность мёртвого мужчины, которого нашли в покрывале у 4 Северного форта.

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Комментарии
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И
Игорь
Это что за мигранты?!!! Там мигранты, здесь мигранты! Кто они и откуда?!! Конкретно!
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1 д.
СЗ
Света Заходская
Блин,он был в розыске...а как он попал в Питер,достали,когда уже порядок будет,ау!!!!
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2 час.

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