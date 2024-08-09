В столице продолжаются музыкальные представления для пожилых людей

Мэрия Кишинева сообщает, что в субботу и воскресенье, 10 и 11 августа 2024 года, в 16:00-20:00, пожилые люди приглашаются в Центральный парк "Штефан чел Маре ши Сфынт" на новую программу музыкальных представлений, проводимых в рамках социально-культурного проекта выходного дня "Диалог поколений".