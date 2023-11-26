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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Тен Хаг о травмах «МЮ»: «Все тренеры жаловались на расписание, но каждый год добавляют матчи. Мы вышли за предел того, с чем могут справиться игроки»

Тен Хаг о травмах «МЮ»: «Все тренеры жаловались на расписание, но каждый год добавляют матчи. Мы вышли за предел того, с чем могут справиться игроки»

На данный момент 6 игроков клуба травмированы: Каземиро, Лисандро Мартинес, Мэйсон Маунт, Джонни Эванс, Кристиан Эриксен и Амад Диалло.

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