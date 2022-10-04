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Венгрия добилась нераспространения потолка цен на трубопроводные и морские поставки российской нефти

Венгрия добилась нераспространения потолка цен на трубопроводные и морские поставки российской нефти

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи постпредов стран-членов ЕС во вторник, 4 октября, заявил, что его страна добилась, чтобы потолок цен на российскую нефть не затрагивал трубопроводных и морских поставок, – сообщают СМИ.

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