Венгрия добилась нераспространения потолка цен на трубопроводные и морские поставки российской нефти

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто после встречи постпредов стран-членов ЕС во вторник, 4 октября, заявил, что его страна добилась, чтобы потолок цен на российскую нефть не затрагивал трубопроводных и морских поставок, – сообщают СМИ.