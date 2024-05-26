Порошенко, Янукович или Разумков уже готовы. Дни Зеленского сочтены: Швейцария может стать его последней остановкой

LaPresse / Roberto Monaldo/Global Look Press Сегодня 6K прочитали Автор: Дмитрий Горин Неопределенный статус Зеленского после истечения срока президентских полномочий – это то, вокруг чего сегодня завертелась вся ситуация не только на Украине, но и в мире.