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Газета.ру

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Юрист Чирикова: расчет наличными – это самый опасный способ покупки квартиры

Юрист Чирикова: расчет наличными – это самый опасный способ покупки квартиры

Наиболее надежным и безопасным способом расчета при покупке недвижимости на вторичке является безотзывный покрытый аккредитив, при котором покупатель вносит средства на счет в банке, а продавец может снять их только после предоставления выписки из ЕГРН с зарегистрированным переходом права собственности.

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