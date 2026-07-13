Юрист Чирикова: расчет наличными – это самый опасный способ покупки квартиры

Наиболее надежным и безопасным способом расчета при покупке недвижимости на вторичке является безотзывный покрытый аккредитив, при котором покупатель вносит средства на счет в банке, а продавец может снять их только после предоставления выписки из ЕГРН с зарегистрированным переходом права собственности.