Женщина погибла после столкновения с деревом у дороги «Комсомольское – Приозерск»

Она не справилась с управлением, в результате чего машина улетела в кювет. 60-летняя женщина погибла за рулём «УАЗ Патриот» после того, как врезалась в дерево у дороги «Комсомольское — Приозерск» в Ленобласти.
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