Проверку прошел: МГУ представил новый препарат от мужского бесплодия

МОСКВА, 28 мая, ФедералПресс. На форуме «Россия и мир: тренды здорового долголетия» директор университетской клиники МГУ Армаис Камалов представил препарат МедиРег для лечения мужского бесплодия, не имеющий мировых аналогов.
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