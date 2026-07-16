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Не все конфликты можно решить с помощью «сделки» — Песков

Не все конфликты можно решить с помощью «сделки» — Песков

Многие конфликты настолько сложны, что требуют длительного и комплексного подхода для их разрешения, не всегда можно заключить «сделку», как это принято в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, 16 июля на брифинге перед журналистами.

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