Не все конфликты можно решить с помощью «сделки» — Песков

Многие конфликты настолько сложны, что требуют длительного и комплексного подхода для их разрешения, не всегда можно заключить «сделку», как это принято в США, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, 16 июля на брифинге перед журналистами.
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