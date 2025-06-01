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Объединение ANO и SPD может изменить расстановку сил в парламенте Чехии

Объединение ANO и SPD может изменить расстановку сил в парламенте Чехии

В Чехии оппозиционные движения ANO и SPD планируют объединение сил. Если их планы удастся реализовать, это может привести к их доминированию в парламентских выборах в октябре 2025 года.

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