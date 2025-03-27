Операция «Труба». Испытание на прочность, сравнимое с фильмом ужасов Ирина ВальковаВ истории военных конфликтов есть операции, которые становятся легендой не только из-за своей стратегической значимости, но и благодаря человеческому героизму, стойкости и самопожертвованию.