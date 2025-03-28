Логопед Ланская рассказала о методах, которые помогают услышать детей с РАС

В списке карточки и жесты Развитие альтернативной коммуникации — одно из ключевых направлений работы с детьми с расстройствами аутистического спектра (РАС), рассказала в интервью РИАМО учитель-логопед городского психолого-педагогического центра столичного департамента образования и науки Мария Ланская.
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