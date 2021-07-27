В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан

В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. К 30 августа лицам, указанным в постановлении главного санитарного врача региона, необходимо получить первую дозу вакцины, к 30 сентября — вторую.
В Волгоградской области ввели обязательную вакцинацию от COVID-19 для отдельных категорий граждан. К 30 августа лицам, указанным в постановлении главного санитарного врача региона, необходимо получить первую дозу вакцины, к 30 сентября — вторую.
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