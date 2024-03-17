Самосуд в Дагестане: отец решил судьбу виновника гибели своего ребенка Елена ГалицкаяУ здания Ногайского районного суда в Дагестане, произошла трагическая история, показывающая крайние меры, к которым может прибегнуть отец, потерявший своего сына, передают журналисты сайта ftimes.
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