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FTimes

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Самосуд в Дагестане: отец решил судьбу виновника гибели своего ребенка

Самосуд в Дагестане: отец решил судьбу виновника гибели своего ребенка

Самосуд в Дагестане: отец решил судьбу виновника гибели своего ребенка Елена ГалицкаяУ здания Ногайского районного суда в Дагестане, произошла трагическая история, показывающая крайние меры, к которым может прибегнуть отец, потерявший своего сына, передают журналисты сайта ftimes.

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