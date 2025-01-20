Мосжилинспекция помогла жителям Кузьминок добиться ремонта платформ для инвалидов

В двух подъездах МКД в районе Кузьминки по требованию Мосжилинспекции отремонтировали и вернули в эксплуатацию подъемные платформы для маломобильных граждан В надзорный орган с жалобой обратились жители дома 114А, корпус 3 в квартале Волжский Бульвар и дома 10, корпус 2 на улице Маршала Чуйкова.