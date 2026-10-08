Посол России Сергей Нечаев вскрыл неудобную для правительства Германии правду. Он рассказал, что большинство немцев не хотят «воевать» с Россией, а наоборот хотят восстановить отношения.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- ЕС впервые органи...
- ЕС впервые органи...
- ЕС впервые органи...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым