«Зенит» в начале июля сыграет с клубами из Турции, Сербии и Аргентины

Чемпионы России договорились о проведении товарищеских матчей с иностранными командами. «Спорт-Экспресс» сообщает, что 2, 5 и 8 июля «Зенит» планирует сыграть в Санкт-Петербурге с турецким «Бешикташем», аргентинским «Тальересом» и сербской «Црвеной Звездой».