Организаторы лыжного соревнования «Тур де Ски» пожаловались на нехватку снега

Организаторы многодневного лыжного состязания «Тур де Ски» в итальянском городе Толбахе сократили соревновательную дистанцию, так как на маршруте не хватает снега, сообщается на странице Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в социальных сетях.