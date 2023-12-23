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Организаторы лыжного соревнования «Тур де Ски» пожаловались на нехватку снега

Организаторы лыжного соревнования «Тур де Ски» пожаловались на нехватку снега

Организаторы многодневного лыжного состязания «Тур де Ски» в итальянском городе Толбахе сократили соревновательную дистанцию, так как на маршруте не хватает снега, сообщается на странице Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) в социальных сетях.

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